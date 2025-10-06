App finesse e partnership con robert irwin | il segreto di witney carson su dwts

il percorso professionale di witney carson nel mondo dello spettacolo. Con oltre un decennio di esperienza come ballerina professionista, witney carson si è affermata come uno dei volti più riconoscibili di Dancing With The Stars. Entrata nel cast a soli 20 anni, ha partecipato a quasi tutte le stagioni del programma, distinguendosi per il suo spirito competitivo e la capacità di adattarsi a diversi partner e stili di danza. La sua dedizione le ha permesso di arrivare in finale sei volte dal suo debutto nel 2014, conquistando una sola vittoria con il partner Alfonso Ribero nel 2015. partecipazioni e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

