Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo | denunciato il titolare di un locale della movida

È per l'ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo che il titolare di un locale della movida di San Leone è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura - sempre impegnati, in ogni angolo della città, a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: apertura - abusiva

! (Ma non ditelo in giro… è ancora una notizia abusiva ) Il 10 ottobre festeggeremo vent’anni dall’apertura del 2005. Vent’anni in cui siete cresciuti con noi e noi insieme a voi. Stiamo preparando le cose in grande! E nei Vai su Facebook

Festa abusiva, in 600 in una villa (affittata in nero) per il concerto rap: aspettano il cantante, ma arriva la finanza - Sul proprietario e l'organizzatore gravano ora i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e di omessa certificazione di prevenzione antincendio Avevano affittato una ... Scrive leggo.it

Locale abusivo aperto al pubblico: denunciati due pregiudicati - Due peruviani sono stati denunciati per apertura abusiva di un locale a Milano, dove si stava svolgendo una serata danzante non autorizzata. Segnala ilgiorno.it