Nuove ombre sul rapporto tra Valentina e Antonio. L'ex protagonista di Temptation Island svela di aver scoperto una conversazione sospetta tra il compagno e una ragazza impegnata, alimentando le voci di una crisi. Crisi in vista per una delle coppie più discusse di Temptation Island. Valentina Riccio e Antonio Panico sembravano aver ritrovato la serenità dopo il reality, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Tra sospetti e messaggi ambigui il loro rapporto appare sempre più fragile. A far scattare l'allarme, un episodio che ha riacceso vecchie ombre sul passato di Antonio e incrinato nuovamente la fiducia di Valentina, come evidenzia la sua storia di Instagram condivisa oggi 6 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonio di Temptation Island ci ricasca: la fidanzata Valentina scopre messaggi incriminanti. Nozze annullate?