Antonio di Temptation Island ci ricasca | la fidanzata Valentina scopre messaggi incriminanti Nozze annullate?
Nuove ombre sul rapporto tra Valentina e Antonio. L'ex protagonista di Temptation Island svela di aver scoperto una conversazione sospetta tra il compagno e una ragazza impegnata, alimentando le voci di una crisi. Crisi in vista per una delle coppie più discusse di Temptation Island. Valentina Riccio e Antonio Panico sembravano aver ritrovato la serenità dopo il reality, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Tra sospetti e messaggi ambigui il loro rapporto appare sempre più fragile. A far scattare l'allarme, un episodio che ha riacceso vecchie ombre sul passato di Antonio e incrinato nuovamente la fiducia di Valentina, come evidenzia la sua storia di Instagram condivisa oggi 6 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: antonio - temptation
Antonio Panico fuori controllo a Temptation Island: show, gelosia e disastri
Temptation Island, Valentina si lamenta del fidanzato: Antonio su tutte le furie
Temptation Island: Simone mollato dalla fidanzata, Antonio chiede il falò di confronto
Antonio Panico e Valentina Riccio formano una delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island Vai su Facebook
Antonio di Temptation Island ci ricasca: la fidanzata Valentina scopre messaggi incriminanti. Nozze annullate? - L'ex protagonista di Temptation Island svela di aver scoperto una conversazione sospetta tra il compagno e una ragazza impegnata, alimentando le voci ... Riporta movieplayer.it
Valentina Riccio sbotta contro un’ex di Temptation: “Scrive al mio fidanzato Antonio, situazione ambigua” - L’ex partecipante ha spiegato di aver scoperto uno scambio di messaggi tra il suo compagno, Antonio Panico, e una ragazza che aveva preso parte a una ... Da fanpage.it