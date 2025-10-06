Antonia Bianchi è svanita tra i boschi di Faggeto a 93 anni l’appello | Controllate telecamere e cascine

Faggeto Lario – Ormai da giorni, proseguono le ricerche di Antonia Bianchi, pensionata di 93 anni, scomparsa dalla sua abitazione nella frazione di Molina di Faggeto, dopo essere uscita di casa, avviandosi nel tratto tra la frazione Palanzo e la frazione Molina in zona cimitero, tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre. Con il passare delle ore, e ormai dei giorni, è cresciuta la preoccupazione per il suo mancato rientro a casa. La zona si trova a ridosso di un'area boschiva, e il sospetto è che la donna possa essersi avviata verso un'area impervia, da cui non è riuscita a fare ritorno, o che si sia rifugiata in qualche rustico disabitato nella boscaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

