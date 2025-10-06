Antonella Bundu | L’alternativa siamo solo noi

"Siete soddisfatti di ciò che avete adesso? Noi siamo l’alternativa". Antonella Bundu è tornata in città dopo esserci stata qualche settimana per presentarsi come candidata alla presidenza regionale con la lista ’Toscana Rossa’. Questa volta, invece che in piazzetta Socci, la location scelta è stata la Sala Pegaso. La lista che la sostiene mette insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ’Possibile’ e varie espressioni civiche. Fiorentina, con mamma italiana e papà originario del Sierra Leone, ha ribadito i punti centrali del programma elettorale. "Se in Regione manca una rappresentanza di donne che hanno un’origine straniera fa capire che la nostra parte è più inclusiva – ha detto durante il suo intervento al palazzo della Provincia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

