Antonella Bundu | L’alternativa siamo solo noi
"Siete soddisfatti di ciò che avete adesso? Noi siamo l’alternativa". Antonella Bundu è tornata in città dopo esserci stata qualche settimana per presentarsi come candidata alla presidenza regionale con la lista ’Toscana Rossa’. Questa volta, invece che in piazzetta Socci, la location scelta è stata la Sala Pegaso. La lista che la sostiene mette insieme Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ’Possibile’ e varie espressioni civiche. Fiorentina, con mamma italiana e papà originario del Sierra Leone, ha ribadito i punti centrali del programma elettorale. "Se in Regione manca una rappresentanza di donne che hanno un’origine straniera fa capire che la nostra parte è più inclusiva – ha detto durante il suo intervento al palazzo della Provincia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: antonella - bundu
Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”
Elezioni regionali 2025, Antonella Bundu è la candidata per la lista Toscana Rossa
Toscana Rossa presenta la sua lista, Antonella Bundu punta alla Regione
Massa Città in Comune. . Parole chiare di Antonella Bundu che sosteniamo per riportare insieme la #sinistra in consiglio regionale. 12 e 13 Ottobre una sul simbolo di #ToscanaRossa @follower Vai su Facebook
Una serata di confronto politico con Antonella Bundu, candidata di Toscana Rossa alle prossime elezioni regionali - X Vai su X
Una giornata con la candidata / 3 – Elezioni regionali, Bundu: “Pronti a entrare a Palazzo”. La Mini, i gatti e mamma Daniela - Una domenica in mezzo alla gente: da Firenze a San Miniato e poi Livorno. Da lanazione.it
Regionali, Bundu: "Casa, lavoro e sanità pubblica. Noi l'unica scelta di sinistra" / VIDEO - Reinternalizzare i servizi e spostare i trasporti dai camion alla ferrovia" Più risorse su casa e lavor ... Da firenzetoday.it