Antognoni ha fiducia sul futuro degli azzurri | I giovani ci sono ma devono essere valorizzati
Inter News 24 Antognoni analizza il calcio italiano e la crescita dei giovani nel settore giovanile: «Napoli e Inter hanno qualcosa in più». Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell’ Under 21 italiana, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli, durante la quale ha parlato dei giovani talenti italiani e della situazione attuale del calcio italiano. Sul giovane Ekathor, Antognoni ha espresso grande fiducia: «È un grande attaccante, giovane e può solo migliorare giocando». Ha poi menzionato Marianucci, evidenziando le sue potenzialità sia per il club che per la Nazionale, pur ammettendo che il giovane attaccante non ha ancora avuto molto spazio, come dimostrato dalla sua performance con il Napoli a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Arezzo24. . Antognoni a Monte San Savino dopo 50 anni: “Fiducia nel calcio italiano, andremo ai mondiali. E la mia Fiorentina ripartirà” Vai su Facebook
Antognoni: 'Futuro alla Fiorentina? C'è stato un approccio' - Giancarlo Antognoni, team manager dell'Italia Under 21 che potrebbe tornare nei quadri dirigenziali della Fiorentina, ha parlato a Rai Sport: "Futuro alla Fiorentina? Da calciomercato.com
Fiorentina, Antognoni: 'I Della Valle vogliono tenere Bernardeschi' - Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, Giancarlo Antognoni ha parlato così del futuro dell'attaccante classe '94 della Fiorentina Federico Bernardeschi: "I Della Valle vogliono tenersi ... Riporta calciomercato.com