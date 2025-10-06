Antognoni ha fiducia sul futuro degli azzurri | I giovani ci sono ma devono essere valorizzati

Inter News 24 Antognoni analizza il calcio italiano e la crescita dei giovani nel settore giovanile: «Napoli e Inter hanno qualcosa in più». Giancarlo Antognoni, capo delegazione dell’ Under 21 italiana, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli, durante la quale ha parlato dei giovani talenti italiani e della situazione attuale del calcio italiano. Sul giovane Ekathor, Antognoni ha espresso grande fiducia: «È un grande attaccante, giovane e può solo migliorare giocando». Ha poi menzionato Marianucci, evidenziando le sue potenzialità sia per il club che per la Nazionale, pur ammettendo che il giovane attaccante non ha ancora avuto molto spazio, come dimostrato dalla sua performance con il Napoli a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

