Antipasto della Rimini Marathon trail protagonista con la Sgr Riverun sulla distanza dei 15 chilometri
Un trail breve? No, molto di più. La Sgr Riverun del prossimo 11 ottobre sarà un vero e proprio antipasto della Rimini Marathon del prossimo anno, una sorta di corrispettivo autunnale della manifestazione romagnola che in pochissimi anni ha scalato a grandi passi le gerarchie della maratona. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: antipasto - rimini
SOTTO IL SEGNO DELLA CIPOLLA GOURMET Chi ha detto che la cipolla non può essere protagonista in un piatto ma solo un ingrediente? ' . Eccola nell'antipasto a lei dedic Vai su Facebook
Antipasto della Rimini Marathon, trail protagonista con la Sgr Riverun sulla distanza dei 15 chilometri - La Riverun è un trail di 15 km attraverso un percorso molto semplice disegnato sulle due rive del fiume Marecchia ... Secondo riminitoday.it
Sgr Riverun: il trail d’autunno che anticipa la Rimini Marathon - La SGR Riverun, in programma venerdì 11 ottobre, è molto più di una semplice corsa: rappresenta un vero antipasto della Rimini Marathon 2026, la celebre manifestazione ... Lo riporta altarimini.it