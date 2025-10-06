D etta anche Moxa, la Moxibustione è un trattamento di origine antica, tipico della medicina tradizionale cinese. Come funziona? Con una sorta di “sigaro” all’interno del quale sono presenti foglie essiccate di artemisia, si scaldano i punti chiave dei principi dell’agopuntura al fine di ridurre infiammazioni, eliminare tossine, disperdere il freddo e l’umidità del corpo e migliorare la circolazione sanguigna ed energetica. Inoltr e, aiuta anche ad attenuare la cellulite. Massaggio drenante, come farlo a casa per contrastare la cellulite X Leggi anche › Cellulite e sport: la buccia d’arancia aumenta con l’attività sportiva? Moxibustione, dall’antica Cina a oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Antico di millenni, la moxibustione aiuta a stimolare il sistema linfatico, riequilibrare le energie e perfino ridurre alcuni inestetismi