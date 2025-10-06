Anticipazioni Uomini e Donne | Cristiana ha baciato Jakub Isabella accusata da Christian va via dal programma

Oggi lunedì 6 ottobre sono in corso le registrazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate. Fanpage.it è in grado di fornire alcune anticipazioni e apprende che c'è stato il primo bacio del trono classico, ovvero quello tra Cristiana Anania e Jakub Bakkour. Per quanto riguarda il trono over, Isabella ha lasciato il programma perché Christian ha continuato ad accusarla di essere lì per soldi e non per trovare amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anticipazioni - uomini

