Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne relative al periodo che va dal 6 al 10 ottobre rivelano che ci saranno dei grandi ritorni e confronti nello studio della trasmissione per quanto riguarda il Trono Over. Come se non basse, poi, al Trono Classico non mancheranno dei confronti molto accesi che riguarderanno entrambi i tronisti. Vediamo tutto quello che succederà. Le anticipazioni di Uomini e Donne del Trono Over dal 6 al 10 ottobre: ritorni, decisioni e prese in giro. Altra settimana fervida di colpi di scena e di dinamiche nello studio di Uomini e Donne. Le anticipazioni di questa settimana, di fatti, rivelano che si inizierà dal continuo di quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni settimanali UeD: torna Barbara De Santi, Gemma fa body shaming