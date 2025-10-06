Anticipazioni Grande Fratello del 6 ottobre entrano nuovi concorrenti
Si accendono nuovamente i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia: appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello, reality show condotto da Simona Ventura, in onda nella serata del 6 ottobre. Accanto a lei, in studio, saranno presenti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, opinionisti di questa edizioni, pronti a dire la loro con il punto di vista di ex gieffini. Il pubblico dovrà aspettarsi una serata ricca di sorprese, nuovi arrivi e dinamiche che stanno già scuotendo gli equilibri interni. I telespettatori potranno rivivere i momenti più accesi della settimana, tra discussioni, alleanze e primi flirt nati sotto l’occhio delle telecamere. 🔗 Leggi su Dilei.it
