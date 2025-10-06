Antica Distilleria Petrone | riportate in superficie le 450 bottiglie di Limoncello dopo un anno di affinamento sottomarino nei fondali di Castel dell’Ovo

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 3 ottobre a Napoli  il mondo degli  spirits  ha vissuto un’intensa giornata con i due appuntamenti organizzati dall’ Antica Distilleria Petrone di Mondragone (CE), prima azienda  in assoluto a livello mondiale  a sottoporre  nel 2021  una partita di  bottiglie di liquore  ad  affinamento subacqueo. L’emersione delle 450 bottiglie di limoncello   La giornata ha avuto inizio in mattinata con l’emozionante emersione, al largo di  Castel dellOvo, della  cassa contenente le 450 bottiglie di limoncello  che l’Antica Distilleria Petrone aveva posto in  affinamento  underwater  il 25 settembre del 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: antica - distilleria

antica distilleria petrone riportateAntica Distilleria Petrone riporta in superficie 450 bottiglie di limoncello dopo l'affinamento sottomarino - Dopo un anno sui fondali di Castel dell'Ovo, Antica Distilleria Petrone riporta in superficie le 450 bottiglie di limoncello ad affinamento subacqueo. Lo riporta horecanews.it

Napoli, riemergono 450 bottiglie di limoncello Petrone affinate in mare - Dopo oltre un anno sui fondali, al largo di Castel dell’Ovo, sono tornate in superficie 450 bottiglie di limoncello dell’Antica Distilleria Petrone ... Come scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Antica Distilleria Petrone Riportate