Antica Distilleria Petrone | riportate in superficie le 450 bottiglie di Limoncello dopo un anno di affinamento sottomarino nei fondali di Castel dell’Ovo
Venerdì 3 ottobre a Napoli il mondo degli spirits ha vissuto un’intensa giornata con i due appuntamenti organizzati dall’ Antica Distilleria Petrone di Mondragone (CE), prima azienda in assoluto a livello mondiale a sottoporre nel 2021 una partita di bottiglie di liquore ad affinamento subacqueo. L’emersione delle 450 bottiglie di limoncello La giornata ha avuto inizio in mattinata con l’emozionante emersione, al largo di Castel dell’Ovo, della cassa contenente le 450 bottiglie di limoncello che l’Antica Distilleria Petrone aveva posto in affinamento underwater il 25 settembre del 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: antica - distilleria
ALCOLICI E SPIRITS - Dopo un anno sui fondali di Castel dell'Ovo, Antica Distilleria Petrone riporta in superficie le 450 bottiglie di limoncello ad affinamento subacqueo. #horeca #foodservice #spirits https://horecanews.it/antica-distilleria-petrone-riporta-in-su - X Vai su X
Emozione, soddisfazione, orgoglio e tanta gioia per l’emersione della cassa contenente le 450 bottiglie di limoncello dell’Antica Distilleria Petrone, tornata in superficie dopo un anno di permanenza nelle acque antistanti Castel dell’Ovo a Napoli Vai su Facebook
Antica Distilleria Petrone riporta in superficie 450 bottiglie di limoncello dopo l'affinamento sottomarino - Dopo un anno sui fondali di Castel dell'Ovo, Antica Distilleria Petrone riporta in superficie le 450 bottiglie di limoncello ad affinamento subacqueo. Lo riporta horecanews.it
Napoli, riemergono 450 bottiglie di limoncello Petrone affinate in mare - Dopo oltre un anno sui fondali, al largo di Castel dell’Ovo, sono tornate in superficie 450 bottiglie di limoncello dell’Antica Distilleria Petrone ... Come scrive pupia.tv