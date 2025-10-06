Ansmes successo per il convegno La salute vien mangiando | l’importanza di una corretta alimentazione
Il comitato provinciale dell'Ansmes, associazione a cui possono iscriversi le società sportive, i dirigenti e i tecnici a cui il Coni e il Cip nazionali hanno attribuito le Stelle e le Palme al Merito Sportivo, ha iniziato una nuova stagione ricca di iniziative. Il primo appuntamento messo in calendario si è tenuto presso la sede sociale della Società Sportiva IV Circolo in via Compagna a Benevento. Il presidente nazionale Francesco Conforti e il consiglio direttivo, hanno scelto per la nuova stagione il tema "Sport: stili di vita e salute". Di conseguenza il presidente provinciale dell'Ansmes, Antonio Ricciardi ha organizzato il convegno sul tema: "La salute vien mangiando: l'importanza di una corretta alimentazione".
