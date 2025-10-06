Ansia e depressione giovani a rischio | diagnosi precoce fondamentale per le difficoltà della salute mentale

Le cifre parlano chiaro. Oltre un miliardo di persone al mondo convive con un problema di salute mentale. Siamo di fronte alla seconda causa principale di disabilità di lungo termine, con ingenti costi in termini di cure, perdita di produttività e sostegno sociale. Ma attenzione. Uno studio internazionale pubblicato su European Psychiatry evidenzia che il 74% dei problemi di salute mentale insorge entro i 24 anni, rendendo fondamentale la prevenzione e l’intervento precoce tra adolescenti e giovani adulti. Ansia, depressione e altre forme di disagio emergente colpiscono questa fascia d’età con crescente frequenza, a causa di fattori biologici, esperienze traumatiche, esposizione a nuove sostanze e stigma sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ansia e depressione, giovani a rischio: diagnosi precoce fondamentale per le difficoltà della salute mentale

