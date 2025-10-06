Another Love le anticipazioni dal 6 al 10 ottobre

Another Love (titolo originale Bamba?ka Biri ) è la nuova dizi turca in arrivo su Mediaset Infinity. Il 6 ottobre sarà disponibile il primo episodio, e da quel giorno seguiranno nuovi episodi ogni giorno, dal lunedì al venerdì. La serie unisce elementi di mistero, indagine e romanticismo, con un cast già molto conosciuto in Italia: Hande Erçel nei panni di Leyla Gediz, e Burak Deniz nel ruolo di Kenan. Leyla è una giovane procuratrice che cerca di ricostruirsi una vita dopo ferite personali, mentre Kenan è un giornalista affermato. Le loro strade si intrecciano quando un omicidio misterioso getta ombre su entrambi. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it

