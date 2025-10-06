nuovo titolo in esclusiva su mediaset infinity: “another love”. Dal 6 ottobre, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce con una produzione originale, disponibile gratuitamente e in modo esclusivo. Si tratta di Another Love, una serie che propone un approccio diverso rispetto alle classiche dizi turche più note in Italia. La narrazione si sviluppa attraverso un intreccio avvincente tra mistero, passione e emozioni contrastanti, lontano dai soliti schemi romantici. caratteristiche della serie: un thriller intenso e coinvolgente. una trama ricca di suspense e colpi di scena. Another Love si distingue per essere un thriller adrenalinico che mette in discussione i confini tra giustizia e moralità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Another love, la serie turca esclusiva su mediaset infinity dal 6 ottobre