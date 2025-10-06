Another love la serie turca esclusiva su mediaset infinity dal 6 ottobre
nuovo titolo in esclusiva su mediaset infinity: “another love”. Dal 6 ottobre, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce con una produzione originale, disponibile gratuitamente e in modo esclusivo. Si tratta di Another Love, una serie che propone un approccio diverso rispetto alle classiche dizi turche più note in Italia. La narrazione si sviluppa attraverso un intreccio avvincente tra mistero, passione e emozioni contrastanti, lontano dai soliti schemi romantici. caratteristiche della serie: un thriller intenso e coinvolgente. una trama ricca di suspense e colpi di scena. Another Love si distingue per essere un thriller adrenalinico che mette in discussione i confini tra giustizia e moralità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dopo il successo in patria, arriva in Italia la serie turca che unisce passione, mistero e colpi di scena, #AnotherLove. Protagonisti due volti amatissimi, Hande Erçel e Burak Deniz, pronti a conquistare il pubblico con una storia d'amore diversa da tutte le altre.
