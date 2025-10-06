Anno di riflessione importante per la formazione meglio conosciuto come Anno sabbatico | cos’è e come richiederlo

L'aspettativa, nota anche come “Anno di riflessione importante per la formazione”, è regolata dall'art. 26, comma 14 della legge 4481998. La norma stabilisce che docenti e dirigenti scolastici, che abbiano superato il periodo di prova, possano usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di massimo un anno scolastico ogni dieci anni. Durante questo periodo, possono coprire a proprie spese gli oneri previdenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it