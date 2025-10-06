Anniversario CSI | come il franchise ha rivoluzionato le serie poliziesche in tv
Il 6 ottobre 2025 segna il 25° anniversario di CSI: Crime Scene Investigation, una serie che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama delle produzioni televisive dedicate alle forze dell’ordine. La sua ambientazione a Las Vegas e l’approccio innovativo al genere hanno contribuito a ridefinire gli standard dei procedural, portando in primo piano il ruolo di scienziati e tecnici di laboratorio. Questo articolo analizza i principali aspetti che hanno reso questa serie un punto di riferimento, dall’evoluzione del format alle influenze sulla produzione televisiva contemporanea. csi ha rivoluzionato i telefilm polizieschi di network. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
