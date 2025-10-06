Anna Cammarano incanta Cassino | la bellezza che nasce dalla vita dal dolore e dall’amore

C’è un’arte che non nasce dal rumore, ma dal silenzio. Non dall’apparenza, ma dall’esperienza. È l’arte di Anna Cammarano, che sabato 4 ottobre ha aperto le porte della sua abitazione in via San Michele per accogliere amici, appassionati e visitatori in un vernissage intimo e profondo, dove ogni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it