Anita Mazzotta snobba Giulio Carotenuto al Grande Fratello | Con lui nulla né qui né fuori Per me è inesistente

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime considerazioni nella casa del Grande Fratello. Durante il gioco della bottiglia, Giulio Carotenuto manifesta il suo interesse per Anita che, però, lo blocca sul nascere. La 26enne spiega il perché di questa sua ritrosia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

