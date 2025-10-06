Anima Alessandro Varaldo e Pierluigi Giverso in pole per il ruolo di ad dopo le dimissioni di Melzi d' Eril scelto da Mps come ceo di Mediobanca

Corsa a due per il ruolo di ad di Anima dopo le dimissioni di Alessandro Melzi d'Eril, nuovo ceo di Mediobanca accanto al presidente Vittorio Grilli, come anticipato da Il Giornale d'Italia Alessandro Varaldo e Pierluigi Giverso sono i due nomi sul tavolo per ricoprire la poltrona di amminist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

