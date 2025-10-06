Anima Alessandro Varaldo e Pierluigi Giverso in pole per il ruolo di ad dopo le dimissioni di Melzi d' Eril scelto da Mps come ceo di Mediobanca
Corsa a due per il ruolo di ad di Anima dopo le dimissioni di Alessandro Melzi d'Eril, nuovo ceo di Mediobanca accanto al presidente Vittorio Grilli, come anticipato da Il Giornale d'Italia Alessandro Varaldo e Pierluigi Giverso sono i due nomi sul tavolo per ricoprire la poltrona di amministratore delegato.
Mediobanca, chi è il prossimo Ceo Alessandro Melzi d'Eril, da laurea a Bocconi a sue origini aristocratiche, fino al successo di Anima Holding
Alessandro Melzi d'Eril si dimette da CEO di Anima Holding per salire alla guida di Mediobanca come AD, MPS deposita lista CdA
Montepaschi si prepara a chiudere il cerchio sul nuovo cda di Mediobanca (che ieri ha perso il 6% a Piazza Affari): per il ruolo di Ceo il favorito è l'ad di Anima, Alessandro Melzi d'Eril, unico Ceo nella rosa dell'head hunter Korn Ferry accanto a molti profili di investitori.
Anima: corsa a due per poltrona ad, accanto a Giverso spunta il nome di Varaldo - Dopo le dimissioni di Melzi d'Eril
Alessandro Varaldo e Pierluigi Giverso sono i due nomi sul tavolo per ricoprire la poltrona di amministratore delegato