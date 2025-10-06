Angelo Di Crescenzo vince la tappa del festival della melodia a Picciano

Angelo Di Crescenzo si è aggiudicato la tappa del festival della melodia che si è tenuto a Picciano domenica 5 ottobre. In questo modo ha conquistato il diritto di accedere alla finale nazionale del concorso prevista il prossimo anno a Sanremo.Con il brano di Tom Jones "You're my world" l'artista. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

