Angela la recensione | una miniserie che convince grazie al suo ritratto delle donne
Il remake spagnolo della serie britannica Angela Black non è privo di difetti, tuttavia riesce a mantenere alta la tensione e l'attenzione fino all'epilogo. Su Netflix. A metà tra un adattamento dei romanzi di Harlan Coben e una soap opera sudamericana, la miniserie Netflix Angela propone in sei episodi una storia ricca di cliché e stereotipi, con continui crescendo di tensione che lasciano tuttavia insoddisfatti gli spettatori nell'evolversi degli eventi. Sulla carta il progetto è un thriller psicologico che, tuttavia, puntata dopo puntata, perde di incisività e spessore scivolando in situazioni già viste e prevedibili, sprecando in più punti il buon lavoro compiuto con le presenze femminili nella storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Angela, trama e cast della miniserie che ha conquistato Netflix - Tra i titoli più visti su Netflix in questo fine settembre, Ángela è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Da tg24.sky.it