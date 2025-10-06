Il remake spagnolo della serie britannica Angela Black non è privo di difetti, tuttavia riesce a mantenere alta la tensione e l'attenzione fino all'epilogo. Su Netflix. A metà tra un adattamento dei romanzi di Harlan Coben e una soap opera sudamericana, la miniserie Netflix Angela propone in sei episodi una storia ricca di cliché e stereotipi, con continui crescendo di tensione che lasciano tuttavia insoddisfatti gli spettatori nell'evolversi degli eventi. Sulla carta il progetto è un thriller psicologico che, tuttavia, puntata dopo puntata, perde di incisività e spessore scivolando in situazioni già viste e prevedibili, sprecando in più punti il buon lavoro compiuto con le presenze femminili nella storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Angela, la recensione: una miniserie che convince grazie al suo ritratto delle donne