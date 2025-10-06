Andrea Giambruno torna in tv

Ildifforme.it | 6 ott 2025

Andrea Giambruno, dopo due anni di stop, è pronto a tornare in video, per lui un ruolo al Tgcom24: Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dargli un'altra possibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

