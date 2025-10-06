Andrea Giambruno torna in tv
Andrea Giambruno, dopo due anni di stop, è pronto a tornare in video, per lui un ruolo al Tgcom24: Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dargli un'altra possibilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Andrea Giambruno si racconta per la casa di produzione di Francesca Verdini (compagna di Matteo Salvini): “Il rosso mi ricorda il colore del cuore e quindi dell’amore”
“Mia figlia…”. Andrea Giambruno, le parole toccanti sulla figlia Ginevra
Andrea Giambruno, le parole toccanti sulla figlia Ginevra (VIDEO)
Andrea Giambruno cambia redazione, ma resta nella Capitale. Dopo mesi di silenzio e lontananza dalla scena televisiva, l'ex compagno della premier Giorgia Meloni ha lasciato Diario del Giorno, il talk del Tg4 per assumere un nuovo incarico nella redazione
Giambruno riabilitato torna in tv, festa in osteria: "Era ora" - Accompagnato certo da una pasta tricolore al pomodoro e un vitello tonnato.
Andrea Giambruno lascia Rete4, il giornalista ha un nuovo incarico nel gruppo Mediaset - Andrea Giambruno lasciata Rete4 e quindi il suo ruolo televisivo, per accogliere una nuova opportunità interna al gruppo Mediaset ...