Andrea Giambruno torna in TV | ecco dove lo vedremo

Il giornalista ed ex compagno di Giorgia Meloni Andrea Giambruno rientra a Mediaset con un ruolo ridimensionato: scopri cosa cambierà Che fine ha fatto Andrea Giambruno? Dopo il silenzio, arriva il colpo di scena: il ritorno in TV è ufficiale. Ma non come ci si aspetterebbe. L’ex compagno di Giorgia Meloni, scomparso dai radar dopo la rottura e l’addio a Diario del Giorno, è pronto a tornare davanti alle telecamere. Stavolta, però, con un ruolo molto più limitato. Niente più editoriali, niente più uscite sopra le righe: Mediaset lo ha scelto per condurre Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

