Andrea Bindi a Terranuova Bracciolini presenta Una storia vera per sostenere la nuova ambulanza della Misericordia

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre alle 18 l’aula consiliare di Terranuova Bracciolini (via P. Bracciolini 3b) ospiterà la presentazione del nuovo libro di Andrea Bindi, Una storia vera, edito da Helicon. L’autore dialogherà con Sara Grifoni, assessora alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini. L’evento – promosso dalla Misericordia di Terranuova e patrocinato dal Comune – non è solo un momento culturale, l’intero ricavato infatti sarà devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto della nuova ambulanza della Misericordia, in ricordo di Giulia, Gianni e Franco. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo con l’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Bindi a Terranuova Bracciolini presenta “Una storia vera” per sostenere la nuova ambulanza della Misericordia

