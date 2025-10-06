È record negativo per la storia francese. Sébastien Lecornu, quinto primo ministro in poco più di un anno e nominato pochi giorni fa, si dimette dopo aver presentato la lista dei ministri. Da un lato troppe riconferme nella quadra di governo (Elisabeth Borne all’istruzione, Manuel Valls ai Territori d’Oltremare, Gérald Darmanin Guardasigilli, Bruno Retailleau all’Interno); dall’altro la consapevolezza di appoggi politici auspicati ma non concretizzatisi fino in fondo. Subito la borsa cede il 2%. In sostanza Lecornu (il primo ministro con il mandato più breve della storia repubblicana d’oltralpe) si è ritrovato a dover gestire la medesima situazione di François Bayrou, sfiduciato dall’aula un mese fa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ancora un ko per Macron, titoli di coda su Lecornu. Anche sull’Eliseo?