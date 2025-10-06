Ancora un ko per Macron titoli di coda su Lecornu Anche sull’Eliseo?
È record negativo per la storia francese. Sébastien Lecornu, quinto primo ministro in poco più di un anno e nominato pochi giorni fa, si dimette dopo aver presentato la lista dei ministri. Da un lato troppe riconferme nella quadra di governo (Elisabeth Borne all’istruzione, Manuel Valls ai Territori d’Oltremare, Gérald Darmanin Guardasigilli, Bruno Retailleau all’Interno); dall’altro la consapevolezza di appoggi politici auspicati ma non concretizzatisi fino in fondo. Subito la borsa cede il 2%. In sostanza Lecornu (il primo ministro con il mandato più breve della storia repubblicana d’oltralpe) si è ritrovato a dover gestire la medesima situazione di François Bayrou, sfiduciato dall’aula un mese fa. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: macron - titoli
Incubo “rating”, la Francia trema: fuga dai titoli di Stato. Ecco perché Bayrou (nel silenzio di Macron) attacca l’Italia
Tg3. . Con il discorso del presidente Macron alle Nazioni Unite, la Francia si è aggiunta con tutto il proprio peso internazionale alla lista degli oltre 150 Paesi membri dell'ONU che riconoscono ufficialmente lo Stato palestinese. L'inviato Matteo Alviti per il Tg3 Vai su Facebook
I titoli del #GR1 delle 13 del #22Settembre - X Vai su X
Ancora un ko per Macron, titoli di coda su Lecornu. Anche sull’Eliseo? - Sébastien Lecornu, quinto primo ministro in poco più di un anno e nominato pochi giorni fa, si dimette dopo aver presentato la lista dei ministri. Lo riporta formiche.net
D-Day in Francia, premier Bayrou ai titoli di coda: i possibili successori - A meno di nove mesi dalla caduta del governo di Michel Barnier, rimasto in funzione 99 giorni, il suo ... Come scrive adnkronos.com