Ancora un furto con spaccata da Cicli Granzon

Udinetoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, 6 ottobre, un furto con spaccata è costato cinque biciclette a un negozio di viale Pamanova, a Udine. A subire il danno Lino Granzon, proprietario di Cicli Granzon, al civico 464: la cifra non è ancora stata quantificata, ma sarebbe importante. Il fatto intorno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furto - spaccata

Furto con spaccata in tabaccheria. Presa la cassa con dentro 500 euro

Turisti "sfortunati": doppio furto con spaccata in due diverse città tra cui Genova

Furto con spaccata a San Lazzaro: rubati soldi e telefoni

furto spaccata cicli granzonLadri di nuovo in azione al negozio di cicli Granzon: vetrina sfondata, rubate tre bici di valore - Furto nella notte nel negozio di biciclette Granzon a Udine: ladri sfondano la vetrina e rubano tre bici, indagini in corso. Lo riporta nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Spaccata Cicli Granzon