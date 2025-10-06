Ancora tensioni a bordo dell' autobus 132 scoppia la rissa alla fermata Serve un potenziamento delle caserme
Dalle parole alle mani. Ancora uno spiacevole episodio a bordo del bus della linea 132 di Start Romagna, che già in passato era stata oggetto di attenzione da parte del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Rinaldo Argentieri. Il fatto è accaduto sabato sera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: tensioni - bordo
“Torniamo indietro”: tensioni e divisioni a bordo della Flotilla dopo le dichiarazioni di Mattarella
La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni generate dall’arresto degli attivisti bloccati a bordo delle imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza Vai su Facebook
#Flotilla, l’inviato del "manifesto" svela altre tensioni a bordo. L'influencer #YusufOmar va via. Volontari in fuga: "Troppo stress". Ancora nessuna notizia chiara sull'utilizzo dei finanziamenti raccolti - X Vai su X
Lite su un autobus. Arrivano i militari. Fermato un uomo - Momenti di tensione ieri in tarda mattinata a bordo di un autobus in servizio sulla tratta Varese–Cuveglio quando due... Riporta ilgiorno.it
Tutte le notizie aggiornate su si schianta aereo con 132 persone a bordo - tutte le notizie su si schianta aereo con 132 persone a bordo aggiornate in tempo reale dalla redazione Keyword:si schianta aereo con 132 persone a bordo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it