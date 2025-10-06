Ancora pioggia e vento Sottocorona trova lo spunto positivo | cosa succede alle temperature
Maltempo e freddo continueranno a colpire l'Italia? A fare un punto della situazione delle previsioni del tempo ci pensa Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che fornisce prima di tutto un quadro generale: “Ancora un certo strascico del maltempo anche di ieri. Al sud si riaffaccia qualche nuvola, al nord i fenomeni non sono più particolarmente intensi”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno nello specifico: “La previsione per oggi, lunedì 6 ottobre, evidenzia al sud qualche pioggia, cioè localmente si arriva a piogge moderate, non è un maltempo marcato, però certo qualche nuvola e qualche pioggia c'è, non ci sono al nord e su gran parte del centro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
