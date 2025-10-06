Anche Sinner si arrende a Shanghai I crampi costringono Jannik al ritiro Sono cinque gli atleti stesi dal caldo
di Massimo Selleri Jannik Sinner si ferma per crampi nel terzo set della gara contro Tallon Griekspoor. In carriera questo è il settimo ritiro per l’altoatesino, ma probabilmente questo è il primo causato dalle condizioni climatiche. Dopo la vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier Sinner si era lamentato del fatto che a Shanghai il caldo combinato con l’umidità rendeva molto complicato sia lo stare in campo sia il recupero dalla fatica accumulata durante la gara. Puntualmente a ventiquattro ore di distanza da quello sfogo il tennista di San Candido si è dovuto fermare per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
