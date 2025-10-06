Anche Sinner si arrende a Shanghai I crampi costringono Jannik al ritiro Sono cinque gli atleti stesi dal caldo

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Massimo Selleri Jannik Sinner si ferma per crampi nel terzo set della gara contro Tallon Griekspoor. In carriera questo è il settimo ritiro per l’altoatesino, ma probabilmente questo è il primo causato dalle condizioni climatiche. Dopo la vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier Sinner si era lamentato del fatto che a Shanghai il caldo combinato con l’umidità rendeva molto complicato sia lo stare in campo sia il recupero dalla fatica accumulata durante la gara. Puntualmente a ventiquattro ore di distanza da quello sfogo il tennista di San Candido si è dovuto fermare per un problema muscolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

anche sinner si arrende a shanghai i crampi costringono jannik al ritiro sono cinque gli atleti stesi dal caldo

© Sport.quotidiano.net - Anche Sinner si arrende a Shanghai. I crampi costringono Jannik al ritiro. Sono cinque gli atleti stesi dal caldo

In questa notizia si parla di: sinner - arrende

Sinner si arrende al caldo di Cincinnati. Vince Alcaraz ma senza esultare

Us Open, Sinner in campo contro Shapovalov. “Non riesco a tenere in mano la racchetta”, Cobolli abbandona e si arrende all’amico Musetti

Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata

sinner arrende shanghai crampiSinner ritirato per crampi a Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, a Pechino regine Errani e Paolini - Sinner ritirato per i crampi al torneo di Shanghai, agli ottavi passa Griekspoor, Pechino di nuovo regine Sara Errani e Jasmine Paolini. Da blitzquotidiano.it

Altro ritiro per Sinner, a Shanghai si arrende ai crampi - Doveva difendere il titolo e mettere da parte punti buoni per la rincorsa al primo posto, si è dovuto arrendere ai crampi. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Arrende Shanghai Crampi