Anche Lorde cancella la sua musica per Gaza | la nuova resistenza contro le piattaforme di streaming

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le canzoni di Lorde scompaiono da Apple Music in Israele, mentre sempre più artisti abbandonano Spotify in segno di protesta. Da Massive Attack a Deerhoof, cresce la protesta degli artisti contro le piattaforme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lorde - cancella

lorde cancella sua musicaAnche Lorde cancella la sua musica per Gaza: la nuova resistenza contro le piattaforme di streaming - Le canzoni di Lorde scompaiono da Apple Music in Israele, mentre sempre più artisti abbandonano Spotify in segno di protesta ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lorde Cancella Sua Musica