Anche la Francia sta scoprendo che la difesa della lingua è importante | C’è una devicilizzazione in atto E in Italia?

Da oltralpe, attraverso la rivista " Éléments", ci arriva l'invito a sottoscrivere una petizione in difesa della lingua francese. La denuncia è ben motivata. Essa – scrivono gli autori della petizione – si inquadra nel processo di "decivilizzazione in atto": "Le cause sono ampiamente conosciute, come la decostruzione della famiglia e dell'autorità, e devono essere affrontate con decisione. Esiste però un fattore sottostante alla decivilizzazione che influenza tutti gli altri: la perdita del controllo del linguaggio". Il quadro offerto è disarmante. Gli insegnanti sono unanimi: la padronanza del francese tra i 15-25 anni è sempre più debole.

