Anche il nuovo premier francese Lecornu ha già dato le dimissioni Solo ieri aveva consegnato la lista dei ministri

Dodici ore dopo aver consegnato la lista dei ministri il nuovo premier del governo francese Sebastien Lecornu – nominato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron – ha dato le dimissioni. Macron le ha accettate, fa sapere l’Eliseo. Lecornu era stato indicato dal capo dello Stato per guidare l’esecutivo un mese fa. Secondo le prime verifiche è stato l’incarico più breve dall’inizio della Quinta Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anche il nuovo premier francese Lecornu ha già dato le dimissioni. Solo ieri aveva consegnato la lista dei ministri

Francia, Lecornu presenta il nuovo governo: 18 ministri tra continuità e opposizione già scatenata - In Francia il nuovo premier Sébastien Lecornu ha completato la formazione del nuovo governo francese dopo un intenso fine settimana di negoziati e il via libera della destra. Da tg.la7.it

Lecornu, dimissioni da premier in Francia: Macron ha accettato, è il mandato più breve della storia (27 giorni) - Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Si legge su ilmessaggero.it