Anche il nuovo premier francese Lecornu ha già dato le dimissioni Solo ieri aveva consegnato la lista dei ministri

Dodici ore dopo aver consegnato la lista dei ministri il nuovo premier del governo francese Sebastien Lecornu – nominato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron – ha dato le dimissioni. Macron le ha accettate, fa sapere l’Eliseo. Lecornu era stato indicato dal capo dello Stato per guidare l’esecutivo un mese fa. Secondo le prime verifiche è stato l’incarico più breve dall’inizio della Quinta Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

