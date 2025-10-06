anche i tennisti sudano

Breaking news: i tennisti sudano. La notizia arriva da Shanghai, dove in questi giorni l’umidità fa brutti scherzi, e va aldilà della sconfitta per crampi di Sinner. In pratica i campi in cemento si sono riempiti di macchie, e gli organizzatori non sanno più cosa fare per garantire l’incolumità dei giocatori. Finisce, insomma, che i poveri raccattapalle scattano come soldatini con un asciugamano per ripulire la scena, ma dopo uno scambio tutto torna come prima. Non ci sono rimedi. O meglio, forse ci sarebbero, come suggerì tempo fa la britannica Harriet Dart nel torneo di Rouen, che prima diede della "puzzona" alla sua avversaria - la francese Lois Boisson - e poi durante il cambio di campo si è rivolta all’arbitro così: “ Puoi dirle di mettersi i deodorante?”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

