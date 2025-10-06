Anche a Modena nasce SIM Carabinieri insediata la Segreteria Provinciale

Il SIM Carabinieri, primo sindacato dell’Arma per nascita e numero di iscritti, ha costituito la Segreteria Provinciale a Modena. Il congresso si è tenuto venerdì sera a Carpi. All’evento erano presenti i Segretari Nazionali Dino Caputo e Antonio Pirisi, il dirigente Nazionale Massimiliano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

