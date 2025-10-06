ANC Salerno convegno-spettacolo | dal futuro del commercialista come Partner Growth delle PMI alla comicità di Francesco Procopio

Tempo di lettura: 3 minuti Non più solo contabili, consulenti fiscali o guardiani delle scadenze. Oggi i commercialisti sono chiamati a interpretare un ruolo diverso, ovvero quello di partner di crescita delle piccole e medie imprese, motore pulsante dell’economia italiana. È questo il filo conduttore del convegno annuale dell’Associazione Nazionale Commercialisti di Salerno, che si terrà il 10 ottobre 2025, dalle ore 16 alle 19, nello storico Salone del Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma 29). Organizzato dall’ ANC Salerno, guidata dal Presidente Matteo Cuomo, in collaborazione con l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, l’appuntamento si annuncia come uno dei momenti più significativi dell’anno per la categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

