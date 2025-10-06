Amt sciopero delle ditte esterne e picchetto a Staglieno

Genovatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 6 ottobre 2025, il sindacato Ugl Fna ha organizzato un picchetto pacifico davanti alla rimessa di Staglieno in concomitanza con lo sciopero delle ditte esterne dalle 11.30 alle 15.30.All'origini della protesta la "mancanza di soldi per stipendi a causa del mancato pagamento delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

