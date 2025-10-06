Amici schiaccia Domenica In | Maria De Filippi trionfa Mara Venier fa ascolti bassi e annuncia l’addio

La domenica televisiva continua a premiare Canale 5, che si conferma in vetta con l’accoppiata vincente Amici e Verissimo, mentre Domenica In fatica a tenere il passo. L’avvio di stagione per il contenitore domenicale di Rai 1 non è stato dei migliori, con uno share in calo e un format “corale” che, almeno per ora, non sembra convincere il pubblico. A rendere il momento ancora più delicato per la trasmissione di Mara Venier è arrivato anche l’annuncio della conduttrice, che ha rivelato in diretta TV l’intenzione di abbandonare lo storico programma al termine di questa edizione. Niente da fare per Domenica In, Amici vince la sfida degli ascolti tv: Maria De Filippi gongola. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Amici schiaccia Domenica In: Maria De Filippi trionfa, Mara Venier fa ascolti bassi e annuncia l’addio

In questa notizia si parla di: amici - schiaccia

Lui le schiaccia una merendina, lei inizia a minacciarlo: "Chiamo i miei amici camorristi". Ma è il vicequestore

Leon Moser si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: morto a 19 anni davanti agli amici

Leon si arrampica sulla statua che cade e lo schiaccia: morto a 19 anni davanti agli amici

Leon Moser si arrampica sulla statua in piazza che cede e lo schiaccia: morto a 19 anni davanti agli amici Vai su Facebook

Lui le schiaccia una merendina, lei inizia a minacciarlo: "Chiamo i miei amici camorristi". Ma è il vicequestore https://ift.tt/T5kwy9L - X Vai su X

Amici schiaccia Domenica In: Maria De Filippi trionfa, Mara Venier fa ascolti bassi e annuncia l’addio - Tempi duri per Mara Venier e la sua Domenica In: gli ascolti di Amici di Maria De Filippi sono nettamente più alti! Secondo donnapop.it

Ilary Blasi torna ad Amici come giudice di canto. La gaffe con Maria De Filippi - Ilary Blasi di nuovo ad Amici come giudice di canto ma dopo la registrazione commette una terribile gaffe con Maria De Filippi ... Lo riporta dilei.it