Amici 25 chi è Matilde Sofia Fazio | età social origini e altri lavori in TV

Matilde Sofia Fazio è una delle new entry del reparto danza di Amici 25, scelta da Veronica Peparini per la sua tecnica e la sua personalità scenica. Oltre alla danza, Matilde vanta esperienze come attrice in fiction televisive e una presenza online in crescita sul profilo Instagram che racconta il suo lavoro e la vita da giovane artista. Scopiamo nel dettaglio la sua biografia. Amici 25, Matilde Sofia Fazio: età e provenienza. Matilde Sofia Fazio ha circa 17 anni ed è nata tra il 2007 e il 2008. Originaria di Erice, borgo medievale della provincia di Trapani, si è trasferita a Roma cinque anni fa per dedicarsi intensamente allo studio della danza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

