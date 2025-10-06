Amichevole Inter tredici convocati in Nazionale | Chivu prepara la sfida contro l’Atletico Madrid in Libia!

Inter News 24 Amichevole Inter, nonostante la pausa per le Nazionali: i nerazzurri scenderanno in campo in un match amichevole contro l’Atletico Madrid! I dettagli. Sono tredici i giocatori dell’ Inter convocati dalle rispettive Nazionali per la sosta di ottobre. Tra i partenti figurano Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi con l’Italia, Dumfries e De Vrij con i Paesi Bassi, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Calhanoglu con la Turchia. Chi è rimasto a Milano riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

