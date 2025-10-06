Amichevole Inter tredici convocati in Nazionale | Chivu prepara la sfida contro l’Atletico Madrid in Libia!
Inter News 24 Amichevole Inter, nonostante la pausa per le Nazionali: i nerazzurri scenderanno in campo in un match amichevole contro l’Atletico Madrid! I dettagli. Sono tredici i giocatori dell’ Inter convocati dalle rispettive Nazionali per la sosta di ottobre. Tra i partenti figurano Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi con l’Italia, Dumfries e De Vrij con i Paesi Bassi, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Calhanoglu con la Turchia. Chi è rimasto a Milano riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: amichevole - inter
Monaco-Inter (Amichevole, 08-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN
Amichevole di lusso: l'Inter batte il Padova 3-1
Roma Femminile, via alla preparazione estiva: il 5 agosto amichevole con il Como, poi l’Inter e il Napoli
Perché l’Inter di Chivu giocherà un’amichevole in Libia durante la sosta per le nazionali contro l’Atletico Madrid: che cos’è la Reconstruction Cup – FDRL Cup. Vai su Facebook
Venerdì 10 ottobre l’Inter giocherà in Libia a Bengasi un’amichevole contro l’Atletico Madrid. @SkySport @APaventi - X Vai su X
Inter, ora la sosta per le Nazionali: più di metà squadra convocata, tutti i nomi - Come da ormai diversi anni sarà una sosta intensa per l'Inter e per i suoi nerazzurri. Secondo spaziointer.it
Gli impegni in nazionale degli interisti: ben 13 convocati - Sono ben tredici i giocatori dell’ Inter che in questa sosta per le nazionali lasceranno Milano per volare in ogni angolo del pianeta e giocare con le rispettive selezioni. Si legge su passioneinter.com