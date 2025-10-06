AMD e OpenAI stringono un accordo storico da 6 gigawatt | la scommessa sulla GPU MI450
AMD e OpenAI siglano un accordo da 6 gigawatt di GPU Instinct. Il debutto del chip MI450 nel 2026 segna l’ambizione di AMD di sfidare Nvidia nella corsa all’hardware per l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Dday.it
Azioni AMD vanno su di giri, +28% a Wall Street dopo l’accordo con OpenAI - Intesa tra il colosso produttore dei chip e il gigange di Sam Altman attivo nel settore dell'AI. Secondo money.it
OpenAI potrà acquistare fino a 10% Amd dopo accordo su chip IA - Amd ha detto che fornirà chip di intelligenza artificiale a OpenAI in un accordo pluriennale che, secondo le stime, dovrebbe portare decine di miliardi di dollari di ricavi ... Come scrive it.investing.com