Ambiente sconto a Inter e Milan legalità | gli emendamenti dei Verdi che il Pd ha tagliato su San Siro

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raddoppiare la dotazione finale di verde pubblico che verrà restituita al Comune di Milano intorno al nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, portandola da 80mila a 140mila mq di cui 100mila (e non 50mila) mq di verde “profondo”. Eliminare la compartecipazione ai lavori, da parte del Comune di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ambiente sconto inter milanAmbiente, sconto a Inter e Milan, legalità: gli emendamenti dei Verdi che il Pd ha "tagliato" su San Siro - Con un provvedimento "tagliola", solitamente utilizzato per fermare l'ostruzionismo delle opposizioni, il Pd milanese ha "silenziato" anche diversi emendamenti di maggioranza alla delibera sulla vendi ... Scrive milanotoday.it

Incontro Inter, Milan e Comune di Milano: 'sconto' sullo stadio, i club prendono tempo - Nell'incontro avvenuto ieri fra il Comune di Milano, Inter e Milan, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha comunicato che il Comune di Milano parteciperà. Secondo tuttomercatoweb.com

