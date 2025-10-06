Ambiente sconto a Inter e Milan legalità | gli emendamenti dei Verdi che il Pd ha tagliato su San Siro

Raddoppiare la dotazione finale di verde pubblico che verrà restituita al Comune di Milano intorno al nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro, portandola da 80mila a 140mila mq di cui 100mila (e non 50mila) mq di verde “profondo”. Eliminare la compartecipazione ai lavori, da parte del Comune di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ambiente - sconto

Vacanza green al Lino delle Fate Eco Village Resort a Bibione, anche in ottobre! Scegliete la tariffa Green, rinunciate a pulizie extra e cambi biancheria e contribuite a proteggere l’ambiente. In più, uno sconto speciale sul soggiorno come ringraziamento Vai su Facebook

Ambiente, sconto a Inter e Milan, legalità: gli emendamenti dei Verdi che il Pd ha "tagliato" su San Siro - Con un provvedimento "tagliola", solitamente utilizzato per fermare l'ostruzionismo delle opposizioni, il Pd milanese ha "silenziato" anche diversi emendamenti di maggioranza alla delibera sulla vendi ... Scrive milanotoday.it

Incontro Inter, Milan e Comune di Milano: 'sconto' sullo stadio, i club prendono tempo - Nell'incontro avvenuto ieri fra il Comune di Milano, Inter e Milan, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha comunicato che il Comune di Milano parteciperà. Secondo tuttomercatoweb.com