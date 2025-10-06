Nella rivista eco.bergamo si parla di danni ambientali, incendi e scioglimento dei ghiacci. Il punto sulle rinnovabili nei mesi estivi e alcuni casi aziendali virtuosi. L’appuntamento del mese è la Settimana per l’energia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ambiente, non abbassiamo la guardia