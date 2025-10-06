Ambiente non abbassiamo la guardia
Nella rivista eco.bergamo si parla di danni ambientali, incendi e scioglimento dei ghiacci. Il punto sulle rinnovabili nei mesi estivi e alcuni casi aziendali virtuosi. L’appuntamento del mese è la Settimana per l’energia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: ambiente - abbassiamo
Installate otto nuove fototrappole, Gnazi: “Non abbassiamo la guardia per contrastare le discariche abusive” Vai su Facebook
Ambiente, non abbassiamo la guardia - Il punto sulle rinnovabili nei mesi estivi e alcuni casi aziendali virtuosi. Lo riporta ecodibergamo.it
Api a guardia dell’ambiente. Il progetto a Scapigliato per monitorare l’aria - Le api come ’sensori’ per valutare la qualità ambientale nell’area circostante l’impianto di trattamento rifiuti di Scapigliato. Segnala lanazione.it