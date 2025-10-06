Ambesi | Su Sinner serve più equilibrio nei giudizi Forse in certi casi il match andrebbe sospeso
Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport) si è pronunciato in merito ai temi d’attualità del tennis mondiale. Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, il tema è stato il ritiro di Jannik Sinner dal Masters1000 di Shanghai nel corso del match contro l’olandese Tallon Griekspoor e le condizioni di gioco che ci sono in Asia. Il caldo e l’alto tasso di umidità hanno creato non pochi scompensi ai tennisti. “ Se facciamo un conto dei ritiri e delle rinunce nei Masters 1000, notiamo che già è stato battuto un record. Si è giocato in condizioni estreme e in queste circostanze bisogna essere abili a comprendere bene il proprio corpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
