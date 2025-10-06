Amazon fa la guerra a Temu | lo store low-cost è arrivato in Italia

Arriva la risposta di Amazon a Temu. Il nuovo portale è già fruibile per gli utenti italiani. Ecco cosa si può comprare e a che prezzi Una mossa che è stata subito etichettata come una concreta risposta alla concorrenza di portali di e-commerce come Temu e Shein che hanno conquistato ampie fette di mercato in. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Amazon fa la guerra a Temu: lo store low-cost è arrivato in Italia

Amazon Haul arriva in Italia: l'anti Temu per i prodotti a meno di 20€ - La nuova sezione Amazon Haul è disponibile da ora anche per i clienti italiani e propone solo prodotti super economici. Lo riporta smartworld.it

Sembra Temu ma non è: Amazon sfida la Cina con Haul e lo fa con il prendi 2 paghi 1, ecco cosa c'è da sapere, prezzi ridicoli - Amazon ha lanciato anche in Italia Haul, la sua nuova piattaforma di shopping low- Lo riporta hwupgrade.it