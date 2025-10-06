A' Mare Boat Expò

PASSION MARINE PRESENTA LA 1ª EDIZIONE DI “A’MARE BOAT EXPO”Dall’11 al 19 ottobre 2025 – Pontile Sermoneta, Lungomare Caracciolo – NapoliNapoli si prepara ad accogliere la prima edizione di “A’mare Boat Expo”, l’esclusiva rassegna nautica organizzata da Gianmarco Godino fondatore di Passion. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

TORNA LA PASSIONE PER IL MARE CON LA QUARTA EDIZIONE DI BOAT DAYS - Torna il Boat Days, l’evento dedicato al mondo della nautica dal 28 al 30 marzo e dal 4 al 6 aprile 2025 nella caratteristica cornice del Marina di Santa Marinella (Roma). Si legge su ilnautilus.it

Boat Days: al via il salone nautico al Marina di Santa Marinella dal 28 al 30 marzo e dal 4 al 6 aprile 2025 - Venerdì 28 marzo, la cittadina di Santa Marinella (Roma) accoglierà gli appassionati di mare e nautica per due weekend imperdibili all’insegna dell’innovazione e dell’emozione. Secondo nauticareport.it