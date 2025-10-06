Amal Clooney | tutti i dettagli del look agli Albie Awards 2025
In occasione degli Albie Awards della Clooney Foundation for Justice, Charlotte Tilbury ha curato il make-up di Amal Clooney come partner ufficiale dell’evento. L’iniziativa, voluta da Amal e George Clooney, celebra persone e organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani e della giustizia. Per il trucco, Tilbury ha utilizzato la nuova Instant Look in a Palette “Dreamy, Bronzed Beauty”, pensata per creare un effetto luminoso e naturale. Le tonalità calde e dorate mettono in risalto la carnagione di Amal e le donano un aspetto radioso e sofisticato. Il look è stato completato con un tocco di Star Confidence, la nuova fragranza di Charlotte Tilbury, che aggiunge una nota leggera e raffinata. 🔗 Leggi su Panorama.it
