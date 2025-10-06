Altro scossone per Macron | Lecornu si è già dimesso Francia nel caos

Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha presentato le sue dimissioni a Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo ha annunciato l'Eliseo in un comunicato. Nominato il 9 settembre, Lecornu avrebbe dovuto presentarsi oggi all'Assemblea Nazionale per una dichiarazione politica ma la pioggia di critiche giunte dalle opposizioni e dalla destra gaullista alla sua squadra di governo, presentata ieri sera, lo hanno spinto a un passo indietro. Martedì avrebbe dovuto invece pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea. Lasciando la sede del governo appena 27 giorni dopo la sua nomina, evidenzia Le Figaro, Lecornu diventa il primo ministro con il mandato più breve della storia della Quintina Repubblica francese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

