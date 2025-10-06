Altri 5 concorrenti oltre ai 12 concorrenti già entrati Stasera le prime nomination
L e dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello, già frizzanti, da stasera saranno ancora più movimentate. Simona Ventura, infatti, darà il benvenuto in gioco a dei nuovi concorrenti. Dovrebbero essere addirittura 5. Il reality di Canale 5 ha debuttato una settimana fa in prima serata e oggi, a partire dalle 21:45, torna con la seconda puntata. Oltre ai nuovi ingressi, nella Casa ci saranno le prime vere nomination e le conseguenze delle tensioni esplose tra i “casalinghi” dopo una prima settimana di convivenza. Simona Ventura ha 60 anni: il video ironico per “esorcizzare” il tempo che passa X Leggi anche › Il “Grande Fratello” di Simona Ventura non vince la gara degli ascolti e il ritorno alle origini non convince Grande Fratello 2025, anticipazioni seconda puntata 6 ottobre: sondaggi, nuovi ingressi, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: concorrenti - oltre
A Love Island due concorrenti fanno sesso, è l’edizione più esplicita di sempre: “Dati oltre 200 preservativi”
Roma, 29 settembre 2025. Durante il fine settimana 26 - 28 settembre, presso la splendida cornice dell'Ippodromo Militare dei Lancieri di Montebello a Roma, si è svolto il Concorso Nazionale di Completo con oltre duecento concorrenti che hanno preso parte Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, “lunedì entrano altri 12 concorrenti”/ Spoiler bomba sulla prossima puntata! - Grande Fratello 2025, altri 12 concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa nella seconda puntata, in onda il prossimo lunedì? Come scrive ilsussidiario.net
Grande Fratello: 12 concorrenti nella prima puntata, ma ecco quanti saranno in totale. No al raddoppio settimanale (per ora) e il caso Jonas Pepe - Il conto alla rovescia è finito: lunedì 29 settembre 2025 il Grande Fratello torna su Canale 5 con la nuova conduzione di Simona Ventura. Segnala msn.com