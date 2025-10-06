Altri 5 concorrenti oltre ai 12 concorrenti già entrati Stasera le prime nomination

L e dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello, già frizzanti, da stasera saranno ancora più movimentate. Simona Ventura, infatti, darà il benvenuto in gioco a dei nuovi concorrenti. Dovrebbero essere addirittura 5. Il reality di Canale 5 ha debuttato una settimana fa in prima serata e oggi, a partire dalle 21:45, torna con la seconda puntata. Oltre ai nuovi ingressi, nella Casa ci saranno le prime vere nomination e le conseguenze delle tensioni esplose tra i “casalinghi” dopo una prima settimana di convivenza. Simona Ventura ha 60 anni: il video ironico per “esorcizzare” il tempo che passa X Leggi anche › Il “Grande Fratello” di Simona Ventura non vince la gara degli ascolti e il ritorno alle origini non convince Grande Fratello 2025, anticipazioni seconda puntata 6 ottobre: sondaggi, nuovi ingressi, nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it

